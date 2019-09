publié le 29/09/2019 à 15:53

Les Français ont afflué par milliers, ce dimanche 29 septembre, aux Invalides pour saluer la mémoire de Jacques Chirac, mort jeudi à 86 ans, lors d'un hommage populaire qui a démarré à 14 heures par une cérémonie inter-religieuse devant sa dépouille.

Le cercueil, couvert de bleu blanc rouge, et entouré de drapeaux français et européen, sous un portrait géant de l'ancien président, a été placé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Des représentants des cultes ont chanté une prière, aux côtés de la famille Chirac, dont sa fille Claude et son petit-fils Martin, mais sans son épouse Bernadette, affaiblie.

Des internautes ont été choqués de l'hommage maladroit rendus par certains Français à Jacques Chirac. Des citoyens présents aux Invalides ont en effet réalisé des selfies avec en arrière plan, le cercueil de l'ancien président de la République.

Donc actuellement des gens font des heures de queue aux #Invalides pour se prendre en selfie avec un cercueil... abracadabrantesque. pic.twitter.com/J9VkAmzQl2 — MaryDeu (@Endraugyne) September 29, 2019

Rassurez-moi, ça ne choque pas que moi tous ces gens qui prennent des photos / selfies devant le cercueil du Président #Chirac ? #Invalides — Chloé (@MChloeFavier) September 29, 2019

Les gens qui prennent des selfies aux Invalides devant le cercueil de Jacques Chirac, vous avez oublié votre respect à la maison ?! ¿ #JacquesChirac #Invalides — Benjamin Meyer (@bjm_myr) September 29, 2019

Qu’attend-on pour interdire les téléphones devant le cercueil de Jacques #Chirac? Chacun se permet de prendre une photo, ou pire, un selfie, quelle indécence #Invalides — Eléonore (@EleonoreSixou) September 29, 2019