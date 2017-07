De gauche à droite : Édouard Philippe, François de Rugy, Emmanuel Macron et Gérard Larcher

publié le 03/07/2017 à 14:03

Après les élections et les désignations des postes clefs de l'État, ce moment constituera le véritable lancement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président de la République a convoqué les 577 députés et 348 sénateurs en session extraordinaire du Parlement réunit en Congrès à Versailles lundi 3 juillet.



Une date qui a provoqué une première polémique, puisque c'est la veille du discours de politique générale du premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée. Certains élus ont carrément décider de boycotter cette intervention. Jean-Luc Mélenchon et les députés La France Insoumise ont ainsi décidé de "se rebeller" face à ce qu'ils considèrent comme un procédé "monarchique".

Le discours, écrit par la plume d'Emmanuel Macron Sylvain Fort, devrait durer environ une heure. Soixante minutes pour fixer "le cap" du quinquennat. Selon l'Élysée, trois axes seront abordés : le sens du mandat donné par le Peuple, le rôle des institutions et enfin, la vision de l'action à mener pour les cinq années à venir. Une fois Emmanuel Macron parti, les Parlementaires seront appelés à débattre mais aucun vote n'est organisé.

Suivez en direct l’intervention d'Emmanuel Macron :

14h15 - Emmanuel Macron est arrivé peu après 13 heures au château de Versailles. Accueilli sous un soleil un peu voilé à l'arrière du pavillon royal par le président de l'Assemblée nationale François de Rugy, son homologue du Sénat Gérard Larcher et le Premier ministre Édouard Philippe, le président est entré dans le palais sous les honneurs de la Garde républicaine.



14h00 - Bonjour et bienvenue sur notre live pour suivre l'intervention du chef de l'État avec nous. Ce dernier devrait prendre la parole à partir de 15 heures. Avant cela, il a déjeuné avec un certain nombre de parlementaires.