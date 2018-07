publié le 09/07/2018 à 07:35

Emmanuel Macron retrouve les ors de Versailles. Le président de la République réuni les parlementaires en Congrès pour rappeler le cap du quinquennat. Un rendez-vous qu'il veut annuel.



Ce qui est sûr, c'est que l'Élysée souhaite ménager l'effet de surprise et refuse de communiquer sur le discours du chef de l'État, qui a travaillé dessus tout le weekend. Il défendra évidemment son bilan pour prouver qu'il n'a pas chômé pendant cette première année.

Selon un proche, Emmanuel Macron tentera de montrer que les réformes sont lancées et exécutées. Selon nos informations, il a également l'intention de clouer le bec à tous ceux qui l'accusent d'avoir fait passer la Coupe du Monde de football avant le plan pauvreté.

Donner un cap

Mais à Versailles, le président de la République veut surtout parler de l'avenir. "Les réformes ne vont pas s'arrêter", assure un conseiller. Pour se faire entendre, Emmanuel Macron devrait donc évoquer la réforme des retraites, celle de l'audiovisuel et même la future loi sur la bioéthique.



Ce rendez-vous, boycotté par certains députés de la France insoumise et des Républicains notamment, doit permettre au chef de l'État de donner un cap et marquer les esprits pour, peut-être, faire oublier le coût de cette journée, estimé à près de 300.000 euros.