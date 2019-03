publié le 24/03/2019 à 20:01

"Un véritable choc pour tous les Meusiens". Samedi 23 mars, un article aura suffi pour mettre le feu aux poudres. "Au lendemain du Centenaire de la Grande Guerre et de ses commémorations, la bataille de Verdun sera balayée des nouveaux programmes officiels de lycée annoncés pour la rentrée de septembre 2019. Remplacée par la bataille de la Somme, plus internationale", explique le quotidien régional L'Est Républicain.



En pleine séance plénière du conseil départemental, le maire de Verdun, Samuel Hazard, a dénoncé une "deuxième mort pour ces soldats".

Une vision partagée par de nombreux élus, notamment de droite, sur les réseaux sociaux. Jean Rottner, le président de la région Grand Est, évoquant une "faute contre l'esprit" , Nadine Morano un "irrespect pour nos poilus".

De son côté, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a dénoncé le "scandale de trop". "En supprimant la bataille de Verdun des manuels scolaires, le gouvernement dépossède les Français de leur histoire glorieuse et foule aux pieds le sacrifice ultime de nos soldats".

Supprimer l’enseignement de la bataille de #Verdun : une faute contre l’esprit ! pic.twitter.com/uwiCY7Ew8y — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) 23 mars 2019

Quel irrespect pour nos poilus, leur famille et la France. Mitterrand et Kohl doivent se retourner dans leur tombe ! Ce nouveau monde macronien qui veut gommer la bataille de Verdun du programme scolaire est écœurant !https://t.co/fyfaMr0539 — Nadine Morano (@nadine__morano) 24 mars 2019

Ce scandale est celui de trop ! En supprimant la bataille de Verdun des manuels scolaires, le gouvernement dépossède les Français de leur histoire glorieuse et foule aux pieds le sacrifice ultime de nos soldats ! MLP https://t.co/IIhbZkplLe — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 23 mars 2019

Mais alors, la bataille de Verdun va-t-elle réellement disparaître des manuels scolaires ? Sur Twitter, Jean-Michel Blanquer a tenu à éclaircir les choses assurant que cette bataille historique de la Première guerre mondiale sera "évidemment étudiée en Première".



"Elle n'était pas dans les précédents programmes. Les nouveaux sont plus détaillés et chronologiques. Avec une partie sur la guerre de position", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "Verdun, déjà étudiée en troisième, est indissociable de la bataille de la Somme".

La bataille de #Verdun sera évidemment étudiée en 1ère.



Elle n’était pas dans les précédents programmes. Les nouveaux sont plus détaillés et chronologiques. Avec une partie sur la guerre de position.

Verdun, déjà étudié en 3ème, est indissociable de la bataille de la Somme. — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) 24 mars 2019

En effet, la bataille de Verdun n'est pas mentionnée directement dans les programmes d'histoire-géographie pour la rentrée 2019. Selon le Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 11 à 13 heures seront consacrées à la Grande Guerre avec des "points de passages" comme l'offensive des Dardanelles, la bataille de la Somme et la dernière offensive allemande.



Mais de nombreux professeurs ont tenu à rappeler leur travail et surtout la "liberté pédagogique" dont ils bénéficient. "Il faut faire confiance aux profs", lance l'un d'eux sur Twitter.



Encore une polémique sur les programmes scolaires d’#histoire : une bêtise de dire que #Verdun sortirait des programmes. Verdun n’est pas mentionné dans les « points de passage » obligatoires mais Verdun continuera d’être enseigné ¿¿ il faut faire confiance aux profs !!! pic.twitter.com/watctaOckr — Défendin Détard (@DefendinDetard) 24 mars 2019