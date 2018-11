Emmanuel Macron va-t-il reproduire "régulièrement" l'itinérance mémorielle ?

Theresa May et Emmanuel Macron, le 9 novembre 2018

publié le 12/11/2018 à 12:30

Une semaine de déplacements entre commémorations et interpellations des Français sur le pouvoir d'achat. Malgré les polémiques sur la hausse des prix du carburant et celle sur le maréchal Pétain, Emmanuel Macron tire "un bilan positif" de son itinérance mémorielle.



Selon Le Journal du Dimanche, un conseiller du président de la République indique que ce déplacement "était fait pour ça (aller à la rencontre des Français ndlr). En allant dans les territoires jadis meurtris par la guerre et aujourd'hui par la crise, on n'allait pas faire une cure thermale. Tout était fait pour que les colères s'expriment".

Selon ce conseiller, cité dans le journal, ce dispositif est un tel succès qu'il pourrait être à nouveau mis en place : "Le Président a eu le sentiment d'être mis en contact avec le pouls profond du pays, il souhaite réfléchir à une manière de reproduire ce format régulièrement".