publié le 11/11/2018 à 19:30

Ce 11 novembre 2018 clôt une séquence ouverte plus de quatre ans plus tôt avec les commémorations du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Ce dimanche, Emmanuel Macron a reçu 72 chefs d'État ou de gouvernement à l'Élysée et ensuite sur la place de l'Étoile pour commémorer la signature de l'armistice qui a mis fin à la Grande Guerre, il y a cent ans. L'historien Nicolas Offenstadt était l'invité de RTL Soir pour évoquer cette cérémonie.



"C'est un événement mémoriel exceptionnel. Tous ces chefs d'État, c'est quand même un symbole de commémoration très fort et surtout celui d'une internationalisation de la commémoration", note l'historien au micro de Vincent Parizot. En revanche, l'universitaire a été "un peu surpris du discours très franco-français d'Emmanuel Macron sur la Grande Guerre. (...) J'ai trouvé son discours assez centré sur les villages, sur l'expérience française. C'est central mais c'était peut-être l'occasion d'élargir un peu à des perspectives européennes", regrette-t-il.

Nicolas Offenstadt, qui vient de publier Le pays disparu (Éd. Broché), estime que le travail de mémoire "est très profond en France autour de la Grande Guerre" et n'est pas inquiet quant à la poursuite de ce travail. Même si "le changement des générations sans doute bouleversera la mémoire", rajoute-t-il.