publié le 11/11/2018 à 22:45

C'est l'histoire cocasse de ce weekend de commémorations du centenaire de l'armistice de la Premier Guerre mondiale. Elle se déroule à Rethondes, lieu symbolique où l'armistice a été signé il y a 100 ans, le 11 novembre 1918. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont rendus sur place samedi 10 novembre, pour assister à une cérémonie.



Les deux dirigeants ont ainsi inauguré une plaque rappelant l'histoire de la Rethondes, et se sont retrouvés dans la réplique du wagon où l'armistice a été signé, avant de s'offrir un bain de foule. Et c'est à ce moment-là que la RTBF a repéré une scène qui a fait sourire Emmanuel Macron et la leader allemande.

Une dame qui fête ses 101 ans lundi, expliquait à quel point elle était honorée de serrer la main du chef de l'État, mais aussi celle... de Brigitte Macron, expliquait-elle à côté d'Angela Merkel, et alors que la première dame était absente.

Souriante, cette dernière tentait de rectifier l'erreur : "Je suis chancelière Allemagne". Mais visiblement, la centenaire n'a pas semblé comprendre, et restait submergée par l'émotion et la joie.