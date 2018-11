Macron, Merkel, Poutine et Trudeau réunis à La Villette pour le forum international sur la paix

Emmanuel Macron a ouvert le Forum international sur la Paix. Alors que des dizaines de dignitaires étrangers étaient à Paris pour célébrer le Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, ces derniers ont également assisté au Forum sur la paix. Un événement qui a "vocation à se reproduire chaque année".



"L'Histoire retiendra sans doute une image, celle de 84 chefs d'État et de gouvernement réunis, alors qu'hier ils représentaient des nations belligérantes, sous l'Arc de triomphe dans la paix", a déclaré le président français dans une brève allocution d'accueil.

Une photo historique certes, mais aussi et surtout fragile. Et Emmanuel Macron l'a bien compris alors que Donald Trump a fait une croix sur ce rendez-vous international. "Ce qui demeure incertain pour l'avenir, c'est la façon dont sera interprétée cette image. Sera-t-elle le symbole éclatant d'une paix durable entre les nations, ou au contraire la photographie d'un dernier moment d'unité, avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre?", a-t-il questionné.

