publié le 14/07/2020 à 17:01

"J'en n'attendais pas grand chose, donc je n'ai pas été déçu." Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national (RN) a réagi mardi 14 juillet sur RTL à l'entretien télévisé d'Emmanuel Macron. L'élu a fustigé la "manière assez floue" dont le chef de l'État s'est exprimé et son mea culpa de plusieurs minutes au début de l'interview.

"C'est peut être un peu trop dix minutes de mea culpa, a-t-il expliqué. Ça donne un sentiment de fausse modestie. Emmanuel Macron nous avait habitué à une forme de condescendance, parfois même d'arrogance, qui a beaucoup affecté les Français. Le fait qu'il se livre à un long exercice d'humilité, ça sonne un peu faux". Et de poursuivre : "Je crois surtout que les Français attendent des actes et pas des mots. Et Emmanuel Macron est très fort dans les mots, beaucoup moins dans les actes".



Le député européen a estimé qu'Emmanuel Macron ne se réinventait pas comme il l'avait pourtant promis dans une allocution au mois de mai dernier. "Pour l'essentiel, il veut maintenir les réformes ou les projets qu'il avait initiés avant la crise sanitaire. (...) On voit bien qu'il n'y a pas de remise en cause fondamentale du modèle mondialiste ultralibéral dont il a toujours été porteur d'ailleurs, qui a abouti à la concurrence déloyale qui a abouti à la désindustrialisation de la France."

Nicolas Bay a déploré le manque d'annonces concrètes du président de la République. "On nous dit qu'il veut réindustrialiser la France, mais comment va-t-il le faire s'il ne met pas des protections douanières. Comment va-t-il le faire s'il n'empêche pas la concurrence déloyale qui, précisément, a tué notre industrie et la tuera à nouveau demain si on continue avec cette espèce de marché totalement ouvert ?" a-t-il interrogé. Le député européen a néanmoins salué la volonté du Président d'apporter un "soutien à l'économie".