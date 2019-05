publié le 15/05/2019 à 14:15

C'est un revirement qui fait beaucoup parler. Mardi 14 mai, Andréa Kotarac, conseiller régional la France insoumise en Auvergne-Rhône-Alpes et ex-membre de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017 quitte le parti et votera pour le Rassemblement national aux élections européennes.



Une décision vivement critiquée par le leader de son ancien parti. Jean-Luc Mélenchon a ainsi dénoncé "une boule puante de fin de campagne" et "un coup monté". Mais du côté du Rassemblement national, on se frotte les mains. Invité de RTL Midi ce mercredi 15 mai, le député européen RN Nicolas Bay s'est réjoui de ce nouveau soutien.

"Il a fait un choix d'honnêteté intellectuelle et de courage politique. Pour défendre la souveraineté et nos intérêts nationaux, c'est le Rassemblement national le vote le plus crédible", a souligné l'élu. Selon lui, "la démarche individuelle mais sans doute représentative de Monsieur Kostarac est un choix honnête et cohérent par rapport aux convictions qui sont les siennes pour défendre les intérêts de la France", a poursuivi Nicolas Bay.

Le député européen a également souligné "la dimension d'efficacité et d'utilité politique à 10 jours des élections européennes". "Quelle liste est la seule à pouvoir battre celle soutenue par le président de la République ?", demande-t-il. "Si la liste de Nathalie Loiseau arrivait en tête, Emmanuel Macron aurait les pleins pouvoirs. (...) Le seul moyen d'empêcher ça est de faire en sorte que la liste du RN arrive en tête et si possible largement", conclut-il.