Réforme des retraites : qui est Caligula, cité par Mathilde Panot et comparé à Emmanuel Macron ?

"On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir". Mathilde Panot a filé la métaphore lundi 20 mars, à l'Assemblée nationale, en pleine séance préliminaire au vote des deux motions de censure.

Mais qui est Caligula (12-41) ? Il s'agit du troisième empereur romain, descendant d'Auguste et de Marc-Antoine. En un peu moins de quatre ans de règne, Caligula, qui signifie en latin "petites sandales", parvient à se faire haïr de tout un peuple, ayant l'image d'un empereur fou, ivre de sang et de pouvoir.

"Mon hypothèse, c'est que Caligula est le premier empereur sans légitimité au sens romain du terme. Auguste a fait la guerre. Tibère est un grand général, mais Caligula est le premier des Julio-Claudiens à arriver au pouvoir grâce aux liens du sang. Il n'a exercé aucune des fonctions du cursus honorum pendant sa jeunesse : c'est vraiment une nouvelle génération qui arrive au pouvoir", a expliqué dans GEO Jean-Noël Castorio, auteur d'une biographie intitulée Caligula, au cœur de l'imaginaire tyrannique.

Au départ, le peuple l'adore, après des années de terreur sous l'ère de l'empereur Tibère. Il se montre juste et mesuré dans ses décisions politiques, et généreux à l'égard du peuple. Pendant six mois, les Romains se félicitent d'un empereur juste, adoptant une politique libérale. Il lève, par exemple, un certain nombre de taxes, aide les plus miséreux, augmente les salaires des soldats, libère les prisonniers de son grand-oncle.

Changement radical de comportement

"Personne n'imagine que germent en lui les graines de la vengeance fertilisée par une mégalomanie et une paranoïa que son arrivée au pouvoir a rendu pathologiques", raconte un article de National Geographic Il rêve en effet d'être à Rome un roi à l'égal des Dieux, reconnu comme supérieur à quiconque, à une époque où les Romains tiennent plus que tout à la fiction de la "diarchie". Avec un partage du pouvoir entre le Sénat et l'empereur.

Au bout de six mois, en effet, son comportement et ses actes changent brutalement, laissant apparaître un empereur violent et cruel, un temps touché par "une maladie", dont la nature n'a jamais pu être établie. "Peu à peu, Caligula perd toute crédibilité et devient la risée de toutes ses armées, et du peuple aussi", témoigne l'historien Franck Ferrand, pour Europe 1.

Il adopte ainsi une conduite tyrannique, et va jusqu'à assassiner ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Souffrant d'une mégalomanie confinant à la folie, il se considère comme un parent de Jupiter, multiplie les actes monstrueux aussi bien envers sa population qu'envers ses proches, s'adonnant à la débauche. Une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla lui est même prêtée.

"Son règne est un échec"

Caligula sera finalement assassiné par ses deux préfets du Prétoire, Cassius Chéréa et Cornelius Sabinus, ses propres gardes du corps. "Il y a eu des manifestations au lendemain de sa mort pour réclamer les coupables, ce qui est contradictoire avec son image de tyran haï", analyse Jean-Noël Castorio, toujours dans GEO.



"On sent qu'il avait une certaine popularité, notamment auprès des couches inférieures de la société : les femmes, les esclaves [...] Mais son règne est un échec. Son assassinat montre que sa pratique du pouvoir n'a pas été acceptée, et marque le point de départ de sa légende noire", conclut ce dernier.

