publié le 22/12/2018 à 16:56

Emmanuel Macron commence à fêter Noël ce samedi 22 décembre. Le chef de l'État rend visite aux militaires français engagés dans l'opération Barkhane au Sahel - qui compte au total 4.500 personnes - contre les groupes armés terroristes islamistes. Après le Niger en 2017, il a choisi cette année le Tchad, pays membre de la force conjointe africaine du G5 Sahel qui doit combattre les djihadistes avec l'aide des forces françaises.



Le chef de l'État va d'abord se faire présenter le point sur la situation par le général Frédéric Blachon, actuel commandant de la force Barkhane. Son état-major, basé à N'Djamena, compte sur place environ un millier de militaires français, notamment spécialistes des transmissions, des éléments chargés du soutien et des aviateurs du détachement air.

Emmanuel Macron, qui n'avait pas encore rendu visite aux militaires déployés au Tchad, va réveillonner ce samedi 22 décembre au soir avec les hommes et les femmes engagés sur place sous le drapeau français. Un repas de Noël élaboré par le cuisinier en chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, a été préparé pour l'occasion.

Quel menu pour ce réveillon ?

Foie gras, pâté en croûte, volaille des Landes aux morilles, gratin dauphinois, fromages, entremet au chocolat et macarons, vin blanc, rouge et champagne... Le repas de fête doit être servi à 1.300 couverts. "Il fallait un menu qui tienne au corps. Nos militaires, certains ont 20 ans, ils ont faim", sourit Guillaume Gomez en découpant de grosses tranches de pâté en croûté.



C'est la seconde fois que le président de la République envoie son chef préparer le réveillon des soldats. Le menu est strictement le même que celui de l'an dernier sur la base de Niamey, mais les convives sont deux fois plus nombreux. Les produits ont été offerts par les producteurs de Rungis et tout a été cuisiné à l'Élysée. Chaque soldat recevra aussi un ballotin de chocolats, offert cette fois par le palais présidentiel.

Michel Drucker également présent

Emmanuel Macron devrait profiter de sa visite pour rappeler l'implication du Tchad, présidé par Idriss Déby, dans l'opération serval en 2013. Le Tchad est l'un des éléments essentiels de la force conjointe des pays du Sahel, le G5 Sahel, fort de quelque 5.000 soldats.



Le chef de l'État profitera aussi de ce déplacement pour rencontrer, dimanche 23 décembre, des associations de femmes qui multiplient les efforts pour améliorer la condition de leurs compatriotes dans un pays où 80% d'entre elles sont analphabètes, et où 7 jeunes Tchadiennes sur 10 sont forcées à se marier avant leurs 18 ans.



"Les hommes sont fiers de voir le chef des armées sur la base. C'est important en cette période de fêtes un peu difficile loin de leur famille", souligne un porte-parole de l'armée. Des sapins, également envoyés de Paris, attendent sur le sable entre deux baraquements. L'Élysée a envoyé les décorations pour l'occasion. Autre invité de marque sur la base, l'animateur Michel Drucker vient réaliser une émission télévisée de Noël.