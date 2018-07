avec Sarah Ugolini et AFP

publié le 23/12/2017 à 14:29

Les soldats français de l'opération Barkane basés à Niamey au Niger ont eu droit cette année à un Noël amélioré. Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi 22 décembre en fin de journée au Niger pour réveillonner avant l'heure avec des centaines de soldats français déployés pour lutter contre les groupes jihadistes au Sahel. Le chef de l'État n'est pas arrivé les mains vides puisque le cuisinier de l'Élysée Guillaume Gomes l'accompagnait, ainsi que deux tonnes de produits pour un repas de gala après son discours.



Devant les troupes françaises, le président a salué l'engagement des troupes pour lutter contre les jihadistes au Sahel : "La France est fière de vous", leur a-t-il assuré. En raison de sa position géographique centrale, le Niger est considéré comme un "acteur clé", "un partenaire engagé sur tous les fronts" avec lequel "la France a une relation de confiance particulièrement solide", souligne la présidence française. "J'y suis très présent parce que c'est là que se joue une part importante de notre bataille (...) On ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action au Sahel", a expliqué Emmanuel Macron dimanche dernier sur France 2.

Un gâteau d'anniversaire bleu-blanc-rouge

Des soldats reconnaissants et qui avaient préparé une petite surprise au Président. Il s'agissait d'un beau gâteau d'anniversaire bleu-blanc-rouge avec quatre bougies crachant du feu, pour ses quarante ans. Les troupes de l'opération Barkane ont même entonné en chœur un Joyeux anniversaire. "Merci mon général, colonel, Mesdames et Messieurs, merci infiniment pour cette belle surprise, ça me touche beaucoup", a confié le président de la République après ce petit hommage spontané.

Le président s'est vu remettre des cadeaux : un t-shirt Barkane pour son footing et une lithographie représentant les dunes du désert. Pour les 700 participants à ce dîner amélioré par le chef des cuisines de l'Élysée, c'était un souvenir inoubliable. "On a très très bien mangé, c'était très bon. Ça fait plaisir d'avoir vu le cuisinier en personne", a confié le maréchal des logis chef Loïc. Il a de son côté préféré l'entrée et le foie gras. Pour beaucoup, c'était ensuite la chasse aux selfies. "Un petit souvenir du président, c'est la première fois que le vois donc j'en profite", s'est réjoui le caporal-chef Gaëtan. En fin de matinée, le chef de l'État devait s'entretenir avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou.