Explosion criminelle dans une discothèque en Corse

Une discothèque du port plaisance d'Ajaccio a été touchée par une explosion dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 septembre, sans faire de blessé. La déflagration a été provoquée "par une substance explosive dont on ne connait pas l'origine", a annoncé à l'AFP le procureur d'Ajaccio.

L'explosion qui a endommagé "Le Koya" a eu lieu aux alentours de 5h du matin. "Les dégradations sont essentiellement concentrées sur l'entrée du bâtiment et par l'effet de souffle, il y a sans doute eu d'autres dégradations, mais ça reste encore à établir", a-t-il indiqué. Une enquête pour dégradation par moyen dangereux et par substance explosive a été ouverte par le parquet et confiée à la police judiciaire. La piste criminelle est explorée.

Selon la page Facebook de l'établissement, celui-ci a fait sa soirée de fermeture de fin de saison estivale le samedi 16 septembre et était donc fermé au moment des faits. "Nous devions ouvrir jeudi pour passer aux horaires d'hiver, c'est-à-dire une ouverture du jeudi au dimanche soir", a précisé un employé de la discothèque.

