Le Congrès de Versailles coûterait 286.000 euros

et AFP

publié le 07/07/2018 à 17:42

Un rendez-vous politique décrié. Emmanuel Macron s'exprimera devant les parlementaires, réunis en Congrès à Versailles, lundi 9 juillet. Alors que certains députés ont affirmé boycotter l’événement, d'autres s'indigent de son coût élevé. Selon Le Parisien, le Congrès de Versailles s'élèverait à 286.000 euros.



D'après le quotidien, la facture serait due à la captation audiovisuelle ainsi qu'à "un ensemble de prestations électriques et la mise en place d’un réseau de télédistribution à l’attention des médias". Le service d'ordre représente également un coût majeur puisque 1000 personnes seront déployées pour l'occasion.



Véritable casse-tête logistique, le discours d'Emmanuel Macron coûtera toutefois 7.000 euros de moins que l'an dernier. Une économie insuffisante pour certains élus. "C’est juste de la communication politique à 500.000 €", s'est indigné le député LR de Moselle Fabien di Filippo. Une opinion partagée par Alexis Corbière, qui préconise une intervention télévisée du chef de l'État. "Invitez-le à BFM, ça vous fera de l'audience et ça coûtera moins cher au contribuable".

Le déjeuner d'avant discours demeure un autre point de crispation. Les présidents des groupes LR de l'Assemblée et du Sénat ont décliné l'invitation du chef de l'État pour la deuxième année, comme les vice-présidents de l'Assemblée Annie Genevard et Marc Le Fur et le questeur Eric Ciotti. "Je n'y étais pas allé l'an passé. Je vais déjà subir le discours du trône, alors le souper du roi...", a expliqué Bruno Retailleau à l'AFP.