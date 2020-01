publié le 03/01/2020 à 08:59

2020, une année charnière. Emmanuel Macron entame la partie la plus décisive de son quinquennat. À deux ans de la prochaine élection présidentielle, en plein contexte social tendu avec la réforme des retraites et à trois mois des élections municipales, le président de la République va faire face à un agenda politique bien garni.

À défaut de lâcher du lest sur sa réforme des retraites, le président s'est félicité des "premiers résultats de l'effort de transformation engagé depuis deux ans et demi", citant les créations d'emplois et d'entreprises, ainsi que la reprise des investissements étrangers en France.

Arrivé à mi-mandat, ce moment où "d'habitude, on renonce à agir avec vigueur, pour ne surtout plus mécontenter personne à l'approche des futures échéances électorales", le président a assuré que "c'est l'inverse qui doit se produire". "J'ai conscience que les changements bousculent souvent", s'est-il justifié, "mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction, car il y a trop à faire".

La réforme des retraites, point de crispation

Voulant maintenir son image de président réformateur et toujours "en marche", Emmanuel Macron a indiqué dans son discours de vœux, sa détermination à "mener à terme" la réforme du système de pensions, et réclamé au gouvernement qu'il "trouve la voie d'un compromis rapide".

Sur le fond cependant, s'il a évoqué une meilleure prise en compte des "tâches difficiles" dans le calcul futur des retraites - sans jamais prononcer le mot de pénibilité -, il n'a pas mentionné la partie de son projet la plus âprement contestée, celle de l'âge-pivot pour le départ en retraite. Les discussions entre les partenaires sociaux et le Premier ministre devraient être très largement consacrées à la question de la pénibilité.

Sans prononcer le terme - dont on sait depuis le 3 octobre qu'il ne l'"adore pas, parce que ça donne le sentiment que le travail c'est pénible" -, le président a rappelé mardi que la réforme "prendra en compte les tâches difficiles, pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt, sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise". Le projet de loi de réforme des retraites doit être présenté en Conseil des ministres le 22 janvier.

La mobilisation contre le projet de réforme des retraites, qui affecte principalement depuis 29 jours la circulation des trains et les transports parisiens, a battu jeudi le record de 1986-87 à la SNCF pour une grève en continu.

Municipales et sénatoriales à venir

L'année 2020 sera aussi marquée par des élections. Tout d'abord, les municipales qui auront lieu les 15 et 20 mars prochains. Un enjeu de taille pour La République En Marche qui cherche à avoir un maillage territorial, tout en envisageant de ne pas présenter des candidats dans certaines villes.



Autre polémique : qu'en est-il des ministres qui désirent être candidat aux municipales ? Édouard Philippe avait fixé à janvier aux membres du gouvernement la date limite afin de faire connaître leur intention. "Nous sommes attachés avec le président de la République à cette possibilité pour les membres du gouvernement de se confronter (...) au suffrage universel et d'avoir la possibilité d'être des acteurs de la vie publique et politique", a expliqué Édouard Philippe en septembre dernier.



En septembre prochain, ce sera au tour des élections sénatoriales. Un enjeu crucial pour la droite qui détient actuellement la majorité avec à la tête du Sénat, Gérard Larcher.

Une année de commémorations

Le 18 juin 2020, ce sera le 80e anniversaire de l'appel à la résistance contre l'Allemagne hitlérienne lancé à Londres par le général Charles de Gaulle. Date à laquelle Emmanuel Macron a prévu de remettre la Légion d'honneur à la ville de Londres, selon les informations du Figaro.



"Pour l’occasion, au-delà des cérémonies traditionnelles, il se rendra le 9 novembre en pèlerinage à Colombey-les-Deux-Églises où le général est inhumé. Il lui rendra surtout un hommage inédit le 7 mai à Montcornet, dans l’Aisne. Une semaine après le début de l’offensive du IIIe Reich contre la France, la Belgique et les Pays-Bas, le colonel de Gaulle, 49 ans, y mena en 1940 l’une des rares contre-attaques", explique Le Parisien.



Mais Emmanuel Macron débutera l'année en participant le 23 janvier au 75ème anniversaire de la libération d’Auschwitz. "Une cérémonie à laquelle Vladimir Poutine et de nombreux dirigeants internationaux doivent également assister", précise le journal.