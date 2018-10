publié le 29/10/2018 à 08:26

Le gouvernement fait-il du matraquage fiscal en augmentant le prix des carburants ? Selon Boris Vallaud, oui. Invité à l'antenne de RTL, le porte-parole du Parti socialiste explique que "la réalité, c'est que dans le quinquennat les taxes sur le carburant et sur le fioul vont augmenter de 55 milliards d'euros et 10 à 20 milliards d'euros au maximum seront consacrés à la transition écologique. Le reste, c'est du matraquage fiscal".



Selon le député socialiste, "toutes ces dépenses pèsent d'abord sur les budgets des ménages les plus modestes (...) C'est un gouvernement qui ne se préoccupe pas véritablement du sort de ceux qui sont les plus frappés par les difficultés de la vie".



Boris Vallaud indique que "le socialisme aujourd'hui c’est deux grandes matrices : la lutte contre les inégalités et la lutte contre le réchauffement climatique. D'ailleurs les deux sujets sont très liés". Emmanuel Macron a-t-il comme priorité la lutte contre les inégalités ?

"Non absolument pas, j'ai même le sentiment qu'il fait l'inverse", répond Boris Vallaud. Le porte-parole du gouvernement estime que le président de la République a fait un "plan richesse", avant de faire un "plan pauvreté". "C'est une faute très grave qui n'est pas réparé aujourd'hui", ajoute-t-il