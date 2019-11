"Emmanuel Macron devrait se méfier de Marine Le Pen" pour 2022

publié le 10/11/2019 à 19:04

"Emmanuel Macron est persuadé de ne courir aucun risque. Il devrait se méfier de Marine Le Pen", a suggeré Olivier Mazerolle dans son édito de dimanche 10 novembre. Il souligne le sens "tactique" de la présidente du Rassemblement National qui "n’intervient pas beaucoup mais le fait à bon escient".

L’éditorialiste de RTL analyse comment elle a réussi cette année à donner une image "plus apaisée" et reprend la technique de "dédiabolisation" bien connue du Front National pour se donner une image plus modérée. Fait nouveau : la politique de 51 ans a déclaré samedi 9 novembre soutenir les grévistes du 5 décembre qui s’opposent à la réforme des retraites, s’érigeant ainsi comme "la championne de la colère populaire".



Et Olivier Mazerolle de rappeler que le président de la République devrait "prendre garde" à son opposante, après la surprise qu’avait provoqué le second tour des présidentielles en 2002. "Je ne dirais pas qu’elle va gagner, c’est trop tôt… […] mais en 2022, Emmanuel Macron devra défendre un bilan pas forcément convainquant. Son duel avec Marine Le Pen ne lui garantit pas la victoire, dans tous les cas de figure", conclu le journaliste français.