publié le 30/08/2016 à 19:13

La démission du gouvernement d'Emmanuel Macron a une conséquence inattendue. En effet, l'ex-ministre, qui devait se rendre aux Universités d'été du Medef, n'est plus invité. Ladite invitation étant adressée au ministre de l'Économie et non personnellement à Emmanuel Macron, selon les membres de son cabinet.



Le premier syndicat du patronat de France fait sa rentrée ce mercredi 31 août. Et Pierre Gattaz, son président, va semble-t-il le regretter. Au micro de RTL ce mardi 30 août, ce dernier se projette déjà dans l'avenir et pense à celui avec qui il va devoir travailler. "Emmanuel Macron connaissait l'entreprise, connaissait le numérique", explique-t-il.

Et de louer les qualités du trublion du gouvernement : "On perd un ministre qui connaissait la globalisation, le monde. J'espère que s'il démissionne, le prochain ministre aura au moins ses qualités". C'est dit. Reste à savoir ce que Pierre Gattaz pense de Michel Sapin.

Macron n'ira pas au Medef demain. "invitation valable que pour le ministre de l'Economie".(source :son cabinet, pour encore quelques heures) — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) 30 août 2016