publié le 30/08/2016 à 13:30

La démission d'Emmanuel Macron est un nouveau coup dur pour François Hollande. "C'est franchement pas terrible", confiait à RTL mardi 30 août le conseiller d'un ministre de poids. D'abord parce qu'à 8 mois de la présidentielle, cela donne l'impression que le chef de l'État ne tient plus les rênes. Ce départ contribue un peu plus à son affaiblissement.



En présentant sa démission, Emmanuel Macron signifie clairement qu'il ne croit plus aux chances de François Hollande d'être réélu. Il se met à son propre compte alors que tout laisse à penser aujourd'hui que François Hollande sera de nouveau candidat. Au fond de lui, le Président était persuadé qu'Emmanuel Macron lui resterait fidèle. "Il sait ce qu'il me doit." Il ne cessait de répéter cette formule ces derniers temps. Et bien, c'est loupé. Emmanuel Macron largue les amarres. François Hollande perd une carte importante : celle du renouveau.



Et puis, Emmanuel Macron a déjà prévenu. S'il se lance vraiment pour 2017, il ne passera pas par la case primaire. Certains proches du Président essaient de relativiser. "L'image du traître n'est jamais bonne", explique l'un d'entre eux. L'Élysée lui a déjà trouvé un remplaçant. François Hollande n'est pas allé le chercher loin puisqu'il s'agit de Michel Sapin, qui récupère un super Bercy, avec l'Économie et les Finances.