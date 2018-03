publié le 30/08/2016 à 17:43

Pour le candidat Sarkozy, la démission d'Emmanuel Macron mardi 30 août était l'occasion idéale pour envoyer une pique à l'encontre du gouvernement socialiste. "Vous recevrez Monsieur Macron : je suis content qu'il ait du temps pour s'occuper de vous mais à sa place, je continuerais de m'occuper de l'économie française", a déclaré le candidat à la primaire de la droite et du centre, qui visitait la foire agricole de Châlons-en-Champagne mardi 30 août, où le ministre est normalement attendu le suivant jeudi.



"Si j'ai bien compris, ça fait quatre ans qu'on n'a pas de politique économique et dans quatre minutes on n'aura plus de ministre de l'Économie : c'est logique", a ironisé l'ex-président en parlant avec ceux qui tenaient le stand de cette ville. Après un déjeuner avec des responsables économiques et des élus sur place, Nicolas Sarkozy a fait un tour de la foire, avec les locaux ou régionaux de l'étape : le juppéiste Benoist Apparu, mais aussi ses soutiens comme François Baroin, Luc Chatel, et sa porte parole Catherine Vautrin.