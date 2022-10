"Marche contre la vie chère" à Paris : "C'est le chaos, la macronie ! L'ordre, c'est nous !", affirme Mélenchon

La manifestation organisée ce dimanche 16 octobre par l'alliance de la gauche Nupes a rassemblé près de 140.000 personnes dans les rues de Paris, d'après les organisateurs. Durant cette "marche contre la vie chère et l'inaction climatique", le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a tenu un discours particulièrement accusateur envers la majorité.

"Cette France est dans le chaos, non de votre fait, mais du leur. Quand les profits, la privatisation et le marché ont le dernier mot sur tout, alors vous avez une école qui ne marche plus qu'à un quart, alors vous avez des crèches qui ne fonctionnent qu'à un quart et des hôpitaux en crise".

Durant sa tirade publique, il a ensuite directement nommé et pointé du doigt la gouvernance d'Emmanuel Macron : "C'est le chaos, la macronie ! Parce que nous sommes le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers. L'ordre, c'est nous !"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info