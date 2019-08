publié le 07/08/2019 à 07:03

Cela fait six mois que ses enfants ont disparu, victimes "d’enlèvement parental". Une mère vient d’écrire au président de la République afin qu’il lui vienne en aide.

Dans son appartement de Cléon en Seine-Maritime, Agnès Lesale, âgée de 42 ans, se bat depuis plus de six mois pour récupérer Shakib, 8 ans et Bilel 5 ans. "Au mois de février, mon ex-mari a pris les enfants pour les vacances, mais il ne les a jamais ramenés", explique-t-elle. Depuis une plainte a été déposée, les deux jeunes garçons ont été enregistrés au fichier des enfants disparus et leur père a été localisé en Algérie par les enquêteurs.

"Mais la police m’a dit que maintenant qu’il était en Algérie, elle ne pouvait plus rien faire". Démunie, la quadragénaire qui est également la maman de deux enfants autistes de quatre ans vient donc d’écrire au président de la République, "mon dernier recours car je ne sais plus quoi faire".

Il n'existe pas de convention d'extradition avec l'Algérie

"Je vous demande par la présente de bien vouloir me venir en aide pour retrouver mes enfants car je n’ai plus aucun moyen de les retrouver ou même de les joindre pour prendre de leur nouvelle", écrit-elle dans sa lettre adressée à Emmanuel Macron. En France, plusieurs dizaines de mères seraient victimes "d’enlèvement parental" vers l’étranger. Et s'il existe pour ces cas juridiques une convention d’extradition avec le Maroc et la Tunisie, il n’en existe pas entre la France et l’Algérie.

"En attendant, je suis anéantie. Dans l’appartement, c’est comme un grand vide. Je ne sais pas si je vais survivre longtemps à cette situation", conclut-elle.