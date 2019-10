publié le 27/10/2019 à 18:03

"On ne me demande pas de parler de laïcité, on veut que je parle d’Islam". Emmanuel Macron s'exprime, dimanche 27 octobre sur RTL à propos de la laïcité. "Pourquoi je ne veux pas céder à la précipitation ou aux injonctions de parole dans ces moments ? Parce que je serais moi-même complice d’une espèce de confusion collective", explique le président de la République.

Alors que 8 français sur 10 se disent "inquiets" pour la laïcité, Emmanuel Macron explique qu'"il y a la question de l'islam, d'une religion". "Je m’apprête à voir les représentants français du culte musulman (lundi 28 octobre, NDLR), je vais continuer ce travail mais il doit d'abord se faire à bas bruit parce qu'on a souvent échoué. Et je prendrai des mesures et je ferai des annonces ensuite dans les semaines qui suivent", annonce le chef de l'État.

D'après lui, "il y a une (...) lutte contre le communautarisme. Le fait que dans certains quartiers de la République, dans certains endroits de notre République il y a un séparatisme qui s’est installé, c’est à dire la volonté de ne plus vivre ensemble, de ne plus être dans la République, et au nom d’une religion, l’islam, en la dévoyant, de dire : 'Je crois en un islam politique et donc nous allons vivre selon ses règles qui ne sont pas celles de la République'".



