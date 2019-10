Mort d'al-Baghdadi : pour Macron, la défaite de Daesh est une "priorité" de la France

publié le 27/10/2019 à 18:21

La mort du chef de Daesh Abou Bakr al-Baghdadi est "un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape", a estimé dimanche 27 octobre Emmanuel Macron, pour qui la défaite définitive du groupe État islamique est "la priorité" de la France.

"La mort d'al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Le combat continue avec nos partenaires de la coalition internationale pour que l'organisation terroriste soit définitivement défaite. C'est notre priorité au Levant", a écrit le président de la République sur son compte Twitter.

Donald Trump a annoncé dimanche la mort du grand chef de Daesh lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie, un succès à l'international pour le président américain, accueilli avec prudence par ses alliés européens.

"Abou Bakr al-Baghdadi est mort", a déclaré le président américain lors d'une allocution depuis la Maison Blanche. Le président américain a livré un récit détaillé du raid au cours duquel le chef de l'EI a été acculé par les forces américaines puis s'est fait sauter avec sa ceinture d'explosifs.

L'homme le plus recherché du monde, considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays, sa mort avait plusieurs fois été annoncée ces dernières années.