"Top Chef" : qui est Glenn Viel, le chef prodige qui va intégrer le jury ?

Top Chef change son jury. Pour la 13e saison du célèbre concours, M6 a choisi un nouveau visage pour guider les candidats dans ses fameuses brigades. Après 7 saisons dans le jury, le chef Michel Sarran a été remplacé par un autre brillant cuisinier : le plus jeune chef 3 étoiles de France, Glenn Viel.

Celui qui a été élu “Chef de l’année 2020” rejoindra Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet dans le jury de Top Chef, une émission qu'il connaît bien puisqu'il était l'un des chefs invités lors de la précédente saison. Visiblement, le courant est bien passé entre le chef invité, les candidats et la production.

D’origine bretonne, Glenn Viel est aujourd’hui installé en Provence à la tête du restaurant L’Oustau de Baumanière qu'il dirige depuis 2015. C'est dans cet écrin qu'il a obtenu sa troisième étoile en 2020 après avoir fait ses armes dans de prestigieuses maisons comme le Meurice, le Plaza Athénée, le Hyatt ou encore le Kilimandjaro où il a obtenu deux étoiles au guide Michelin. Dans Top Chef, les téléspectateurs et les candidats ont découvert sa cuisine très maîtrisée et presque minimaliste. Une technique sensible et surtout le goût pour l'innovation et les unions très originales.

Glenn Viel est connu pour présenter ses ingrédients de façon authentique et inventive. Il a par exemple fait installer des séchoirs à tomates sur les terrasses de son restaurant, il a créé avec le boulanger qui l'accompagne un accord met-pain (en écho à l'accord met-vin), il a mis au point un système inédit d’assaisonnement par la concentration d’ingrédients (céleri, champignons, langoustines…) dans des “cailloux d’assaisonnement”.

Le chef règne aussi sur un potager remanié, plus grand que jamais et bio, bien entendu. Glenn Viel a aussi ses ses ruches, une ferme pédagogique et fabrique à partir de ses déchets de cuisine ses propres engrais pour le potager. Un chef résolument connecté à l'environnement et aux priorités de l'époque.