Coronavirus : Emmanuel Macron promet 120 millions de doses du vaccin pour les pays pauvres

Emmanuel Macron a promis samedi 25 septembre que la France allait donner 120 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 aux pays pauvres, soit le double du nombre de doses initialement prévu.

"L’injustice c’est que dans d’autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. À cause de nous, collectivement. En Afrique, c’est à peine 3% de la population qui est vaccinée, on doit aller plus vite, plus fort", a lancé le chef de l'État dans une séquence vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen. "La France s’engage à doubler le nombre de doses qu’elle donne. Nous passerons de 60 millions à 120 millions de doses offertes. C’est-à-dire plus de doses, à date, que nous n’en avons faites dans le pays", a-t-il précisé.

Les États-Unis avaient annoncé mercredi leur intention de doubler leurs dons de vaccins contre la Covid-19, portant le total de doses promises à des pays pauvres à plus de 1,1 milliard, le président Joe Biden affichant clairement son intention de mener la riposte mondiale contre la pandémie. "Nous avons besoin que d'autres pays à hauts revenus mettent en pratique leurs promesses ambitieuses de dons", avait réclamé Joe Biden. De son côté, l'UE va distribuer plus de 500 millions de doses.