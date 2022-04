Macron réélu : quand le président s'inspire de son propre discours de 2017

Un air de 2017. Emmanuel Macron a prononcé un discours, dimanche 24 avril, depuis le Champ de Mars à Paris, pour donner la première impulsion de son second quinquennat. A y regarder de plus près, le président réélu s'est librement inspiré de son discours lors de sa victoire en 2017.

Lors de sa prise de parole dans la foulée de sa réélection, Emmanuel Macron a adressé un message aux Français. Un discours qui visait à la fois ceux qui se sont engagés dans sa campagne, ceux qui ont décidé de faire barrage à Marine Le Pen, les abstentionnistes et aussi les électeurs qui ont choisi de voter pour la candidate du Rassemblement national.

Avant même de prendre la parole, Emmanuel Macron s'est avancé pendant de longues minutes, accompagné de son épouse Brigitte et de plusieurs jeunes, vers l'estrade. Cette marche s'est déroulée sur L'Ode à la joie, issue de la 9ème symphonie de Beethoven. L'hymne européen avait aussi été utilisé par le chef de l'Etat en 2017, lors de sa marche devant la pyramide du Louvre.



L'expression de la "colère" pour les électeurs de Le Pen

En 2017, Emmanuel Macron avait placé la lutte contre la poussée de l'extrême droite au cœur de son discours. Il déclarait : "Je veux avoir un mot pour ceux qui ont voté pour Madame Le Pen. Ils ont exprimé une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte mais je ferai tout pendant les cinq années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes".

Cinq ans plus tard, les mêmes mots résonnent. "Je sais que pour nombre de nos compatriotes, qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords, qui les ont conduits à voter pour ce projet, doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent", a déclaré Emmanuel Macron.

Les électeurs qui ont décidé de faire barrage à Le Pen

Similitudes aussi lorsqu'Emmanuel Macron s'adresse à ceux qui ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. En 2017, il expliquait : "Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées : vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Vous avez voté simplement pour défendre la République face à l'extrémisme. Je sais nos désaccords et je les respecterai. Je protégerai la République".

En 2022, le premier président réélu, hors cohabitation, sous la Vème République a affirmé : "Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l'extrême-droite. Et je veux ici les remercier".

J’ai conscience que ce vote m’oblige Emmanuel Macron, le 2' avril 2022

Le président réélu a ajouté à leur attention : "J’ai conscience que ce vote m’oblige". La formule avait aussi été utilisée à l'aube de son premier mandat mais cette fois-ci à destination de ses soutiens. "Certains disaient que c'était impossible mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre temps, de votre engagement. Merci d'avoir pris le risque. Cette confiance elle m'oblige, j'en suis aujourd'hui le dépositaire", lançait-il à ses partisans.



Des propos qui montrent qu'à cinq ans d'intervalle, une partie des enjeux politiques pour Emmanuel Macron reste similaire.