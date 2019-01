"Emmanuel Macron a fait preuve d'amateurisme" cette année, fustige Zemmour

publié le 04/01/2019 à 09:54

"Cette année s'annonce extrêmement difficile pour Emmanuel Macron". En ce début janvier, Alain Duhamel donne le ton. Du propre aveu du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, le quinquennat va "entrer dans le dur" en 2019. "On est dans une période compliquée", analyse le journaliste politique, qui estime que le "phénomène des 'gilets jaunes' est moins important par l'occupation des ronds-points que par l'appui de la majeure partie de la population".



Mais ce mois de janvier est également l'occasion de faire un bilan de l'année du chef de l'État. "On voit à quel point Emmanuel Macron a fait preuve d'amateurisme durant sa première année, fustige Éric Zemmour. "Il est aujourd'hui en train de dire 'il faut faire ci, il faut faire', mais on a envie de lui dire 'mon coco, tu avais toute l'année passée pour le faire", poursuit-il. "Ce qu'il a fait, c'est de la gnognotte", juge le polémiste qui regrette le manque d'action sur les dépenses budgétaires et sociales.

Un amateurisme également pointé du doigt par Alain Duhamel, qui l'explique par le fait qu'Emmanuel Macron est "un débutant en matière de politique".