Neymar, le chaos parfait. La plateforme de streaming Netflix, a dévoilé ce mardi 14 décembre, la bande-annonce de son documentaire sur le footballeur Brésilien et star du Paris Saint-Germain, Neymar. La date de mise en ligne est alors prévue le 25 janvier prochain.



Après des sportifs comme Antoine Griezmann, Tony Parker, Michael Schumacher ou encore Pelé, Netflix a cette fois-ci, décidé de consacrer un documentaire au footballeur Neymar. Celui-ci va alors retracer la vie et la carrière du Brésilien âgé de 29 ans : "Je pense que je commencerais par parler de mes actes et je porterais un jugement sur moi. (...) Je raconterais mon histoire et tout changerait. Puis tous ceux qui m’ont cassé… verraient qui je suis." confie-t-il.

Les équipes de tournage ont donc pu suivre le joueur dans son intimité durant plusieurs mois afin de réaliser ce film, dont il serait même le coproducteur.