publié le 04/04/2019 à 13:12

Jamais on ne l'avait découvert sous cet angle. Haut lieu de l'histoire de France, le Palais de l'Elysée a été immortalisé pour la première fois depuis le ciel, avec un drone. Ces vues photos et vidéos ont été réalisées par l'AFP entre l'aube et le crépuscule, du 11 au 13 mars dernier. Le tournage a nécessité de nombreuses autorisations.



Ces prises de vue montrent l'hôtel d'Evreux - le prestigieux édifice principal - la cour d'Honneur, les jardins et la célèbre entrée du Faubourg Saint-Honoré. On y voit également, de l'extérieur, le bureau du président de la République et la salle des fêtes. Celle-ci, d'une superficie de 1.000 m2, accueille les cérémonies d'investiture présidentielle et quelque 160 événements par an, dont les dîners d'Etat et les réceptions qui réunissent parfois plusieurs milliers de personnes.

Ancien hôtel particulier construit entre 1718 et 1722, le Palais de l'Elysée est le siège de la présidence de la République française et la résidence officielle du Président depuis la 2e République. Il est situé au 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, dans le très chic VIIIe arrondissement.