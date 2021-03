Élisabeth Moreno est l’invitée du Grand Jury dimanche 7 mars

Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité et de la diversité

et AFP

publié le 04/03/2021 à 15:33

A la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Elisabeth Moreno est l'invitée du Grand Jury. Elle répondra sur de nombreux sujets, notamment sur le 3919. Une ligne d'écoute ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les femmes victimes de violences conjugales "d'ici juin". La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Élisabeth Moreno a annoncé mi-février l'élargissement des horaires du 3919. Pour mener à bien cette réforme, le gouvernement avait d'abord expliqué qu'il allait "nationaliser" le numéro, et avait lancé un appel d'offres pour sélectionner l'opérateur devant le gérer à l'avenir.

Une procédure vivement critiquée par des associations de défense des femmes, notamment par la Fédération nationale Solidarité femmes, qui a créé et gère le 3919 depuis 1992. Face à l'ampleur de la polémique, le gouvernement avait interrompu l'appel d'offres. Le cabinet d'Élisabeth Moreno avait alors expliqué qu'il allait "étudier toutes les options" pour continuer de faire vivre et améliorer le 3919.

Plus récemment, Élisabeth Moreno a été appelée à répondre aux propos jugés sexistes du patron de la Fédération française de football. Invité sur RMC Sport mercredi 3 mars pour parler de l'ambiance pesante au sein de l'équipe féminine, Noël Le Graët a déclaré : "aucun match perdu, donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal". La ministre n'a pour le moment fait aucune déclaration.

>> La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Élisabeth Moreno est l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Posez-lui vos questions, elles seront retransmises en direct dimanche 7 mars, à partir de midi.