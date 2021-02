Le youtubeur Acrobate94 accusé de viol et violences par sa compagne

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 06/02/2021 à 10:17

Le youtubeur Acrobate94, âgé de 28 ans, a été mis en examen pour viol, violences aggravées et menaces de mort sur sa compagne vendredi 5 février après-midi. Il a été placé en détention provisoire.

La victime présumée, âgée de 28 ans, en couple avec le youtubeur depuis huit ans mais ne vivant pas avec, a averti une première fois le commissariat de Montrouge de faits de violences le 15 janvier. Elle est revenue trois jours plus tard et a décidé de porter plainte. Elle a expliqué avoir reçu des coups au visage et avoir été forcée de lui faire une fellation.

La jeune femme a également confié aux enquêteurs avoir été victime de menaces de mort visant à la faire taire. Un médecin légiste l'a examinée et lui a prescrit dix jours d'ITT.

Acrobate94, connu, entre autres, pour avoir escaladé un immeuble en juin dernier et décroché une banderole de Génération identitaire lors d'une manifestation contre les violences policières, a reconnu les violences mais nie en bloc les faits de viol. Selon lui, sa compagne était consentante.

Son avocat, Raphaël Chiche, a indiqué à l'AFP avoir sollicité un "délai pour préparer sa défense". Yasmi M. doit ainsi comparaître devant le juge des liberté et de la détention mardi 9 février.