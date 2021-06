Elections : quand les candidats font du démarchage par sms

Si vous fréquentez les réseaux sociaux, un petit jeu durant toute cette campagne des régionales consistait à poster les sms envoyés par les candidats. Chose d’autant plus étrange quand on n’a jamais laissé son numéro à un parti politique ou à une personne se présentant aux élections régionales et départementales.

Avant le premier tour dans le Grand-Est, sur son téléphone, on pouvait trouver des messages parlant impôt, immigration, identité et appelant à voter pour le candidat RN. Même chose en Bretagne ou en Haute-Garonne de la part d’écologistes. S’il y a eu des problèmes de distribution de propagande électorale, on peut dire que le démarchage téléphonique lui marche bien, il est même très intrusif.

Parfois, il n’est pas signé, comme ce SMS : "Deuxième tour des élections le 27 juin, un candidat voudrait vous présenter ses arguments de campagne. Si vous n’en voulez pas envoyez STOP". Élections régionales ou publicité pour un sexodrome ? Je ne sais pas. Depuis une dizaine d’années, ce procédé se généralise, quelque soit le bord politique.

Est-ce une pratique légale ?

C’est légal et très encadré. Cette pratique est régie par un texte de la Commination National Informatique et Liberté (Cnil) de novembre 2019. Sur le site de la Cnil, est détaillée la manière dont nos numéros sont récupérés. "Un citoyen peut avoir indiqué son numéro de téléphone sur un formulaire à destination d’un parti politique ou d’un candidat", mais il est aussi possible "d'acheter ou louer une base de données contenant des numéros de téléphone auprès d’une société privée".

Un clic sans faire attention sur l’acceptation de messages commerciaux quand vous êtes sur internet et voilà vos coordonnées envoyées dans des bases de données et monnayées par des entreprises. Le parti politique ne connaitra pas votre identité, mais cette démarche est légale à partir du moment où l’on vous donne la possibilité de stopper les envois.

Sinon, en cas d’abus, la CNIL a mis en place une plateforme de signalement. Pour les dernières municipales, la CNIL a reçu 3.948 signalements ainsi qu'une centaine de plaintes. Parmi les signalements, 45 % concernaient la prospection par SMS et 36 % la prospection par téléphone.

Est-ce une communication politique efficace ?

Des soldes chez votre vendeur de vêtements ou une campagne politique, on parle marketing et selon les études sur le sujet, les sms auraient un taux de lecture avoisinant les 97 %. Vous imaginez pour un élu, c’est open bar avec Tuc et bretzels, ensemble, le vrai luxe.

Ainsi en 2008, le candidat Barack Obama a signé la plus grande campagne de SMS des États-Unis pour annoncer le nom de son vice-président, avec 2,9 millions de textos envoyés. C’était également, plus modestement, le cas de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron en 2017. À deux jours du second tour, vous verrez aujourd’hui, les candidats devraient beaucoup penser à vous.