publié le 28/06/2020 à 22:13

C'est une prise de taille pour le Rassemblement national. Louis Aliot a remporté dimanche 28 juin Perpignan face au maire LR Jean-Marc Pujol. Il s'agit de la première victoire du Rassemblement national (RN) dans une ville de plus de 100.000 habitants depuis Toulon, conquise en 1995.



Une victoire importante pour le RN, malgré l'abstention record qui aura marqué ce second tour des municipales. "À Perpignan on a voté plus qu’ailleurs", se félicite d'emblée le nouvel édile. "C’est vrai qu’à un niveau national, cela fait beaucoup. Moi j’ai toujours été partisan de l’obligation de vote. Ce n’est pas un droit le droit de vote, c’est aussi un devoir. Ce devoir il est pour chaque citoyen, il est pour chacun d’entre nous", estime le maire élu de Perpignan.

Le 1er tour avait déjà été très mauvais sur le plan de la mobilisation électorale avec une abstention record de 55,4%. Selon les instituts de sondage, elle devrait encore grimper pour se situer à un niveau historique, entre 59% et 60%, soit environ 12 points de plus que pour le second tour de 2014.