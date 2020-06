publié le 28/06/2020 à 21:09

Gérard Trémège (LR), le maire sortant, a remporté le second tour des municipales à Tarbes avec 52,79% des voix, devant la liste d'union de Myriam Mendez et de Pierre Lagonelle qui a rassemblé 24,15% et Hervé Charles (Divers gauche) avec 23,04% des voix.

Lors du premier tour des municipales, Gérard Trémège (LR) était arrivé en tête avec 41,39% des voix devant Hervé Charles (Divers gauche) avec 15,22% des voix et Pierre Lagonelle (Modem) avec 13,78% des voix.

En 2014, Gérard Trémège avait remporté l'élection municipale dès le premier tour avec 52,96% des voix devant Michèle Pham-Baranne (Divers gauche) qui avait eu 18,61% des voix.

Tarbes est la préfecture du département des Hautes-Pyrénées. Elle compte près de 40.000 habitants.

