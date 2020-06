publié le 28/06/2020 à 20:05

Louis Aliot a été élu à Perpignan avec 53,1 % des voix. Marine Le Pen a salué sur Twitter sa victoire.

Lors du premier tour le 15 mars dernier, Louis Aliot (RN) est arrivé en tête avec 35,65% des suffrages, devant le candidat Les Républicains Jean-Marc Pujol (18,43%). La liste d'Europe Écologie Les Verts (EELV) de Agnès Langevine a obtenu 14,51% des voix, devant la liste de La République En Marche (LaREM) de Romain Grau et ses 13,17% des suffrages.

Lors du précédent scrutin en 2014, le maire sortant Jean-Marc Pujol (UMP) l'avait emporté au second tour, avec 55,11% des voix, devant Louis Aliot (FN, 44,89%). Afin de faire barrage au Rassemblement National lors du second tour des municipales, Agnès Langevine (EELV) et Romain Grau (LaREM) ont annoncé se retirer de la course.

PERPIGNAN! 🇫🇷 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 28, 2020

La ville de Perpignan est traditionnellement de droite. Depuis les élections de 1993, c'est l'UMP qui est à la tête de la ville. En 2008, les élections municipales ont été annulées à Perpignan après l'affaire dite de "la chaussette", symbole de la fraude électorale. Bernard Bacou était donc en charge de l’intérim jusqu'à ce que Jean-Paul Alduy soit réélu en 2009.

Perpignan est la préfecture du département des Pyrénées Orientales. La ville compte quelque 120.160 Perpignanais, alors que son aire métropolitaine compte environ 323.400 habitants.

Retrouvez tous les résultats des élections municipales dans notre module mis à jour en temps réel.