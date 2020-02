Municipales 2020 : le vélo au cœur de toutes les campagnes

publié le 12/02/2020 à 08:30

Si vous jetez un œil aux propositions des candidats dans votre commune, un mot reviendra dans toutes les professions de foi : le vélo. Prenez Lille, à gauche on parle de "vélo expres", à droite "d'autoroute pour vélo", au centre de "vélo-taxis". À Nantes, la candidate Les Républicains propose carrément une "vélorution" pour la ville, à Brive, on croule sous les propositions pour sécuriser le réseau cyclable.

La commune de Carolles dans le département de la Manche et ses 700 habitants sont également saisis par la fièvre du vélocipède : un candidat propose un réseau de vélos électriques. Alors le vélo s'est imposé parce qu'il offre une proposition simple à moins de voitures, sans être dépendants des transports en commun et surtout, c'est une manière de dynamiser des centre-villes en perte de vitesse.

Il faut dire que les associations de cyclistes ont joué un rôle dans cette sensibilisation puisque récemment la Fédération française des usagers de la bicyclette a publié son palmarès des villes cyclables : 768 communes passées au crible avec plus de 184.000 propositions. Strasbourg, Rennes et Paris sont en tête, puis Grenoble pour les villes de moins de 200.000 habitants et Angers. Marseille et Nice ferment le classement.

3% des trajets quotidiens

Le vélo a changé d'image, fini les radicaux du vélo, désormais ce n'est pas parce que vous circulez à vélo que vous votez forcément écolo. Donc les politiques s'adaptent et ainsi fleurissent des photos de candidats à vélo, pas toujours rassurés sur leur selle mais souriants comme découvrant l'extase de la piste cyclable. C'est le cliché incontournable de cette campagne.

La petite reine représente 3% des trajets quotidiens et le gouvernement veut accélérer la pratique d'ici les Jeux Olympiques 2024. Désormais la vie politique française se divise entre vélo de course ou hollandais, pas toujours simple de s’y retrouver.

Le plus

Manger des oursins est bon pour la planète. Et pas qu'un oursin mais autant que vous pouvez car il y en a beaucoup trop. Les oursins prolifèrent en Norvège, en Californie, ou en Tasmanie et se nourrissent d'algues qui captent le carbone. Certaines zones de pêche doivent fermer.

La note

15/20 au futur étiquetage des vêtements. Lancées par le gouvernement, les prochaines étiquettes porteront des lettres de A jusqu'à E en fonction de leur impact sur l’environnement. 18 mois de travaux à venir avec les acteurs de la mode et une promesse de changement d’un secteur plus polluant que l’avion.