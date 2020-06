publié le 28/06/2020 à 20:27

Rarement les résultats des élections municipales au Havre ont été scrutés avec autant d'attention. Il faut dire que le Premier ministre Édouard Philippe était candidat, et, contrairement à 2014, il n'a pas été réélu dès le premier tour. Mais il a été réélu largement au second tour, avec 59 % des voix. "C'est à la fois un acte de confiance et une responsabilité exceptionnelle", a-t-il réagi ce dimanche 28 juin au soir.

Dans son allocution, le Premier ministre a tenu à "remercier très sincèrement" les Havrais, rappelant que "les résultats sont nets." "L'équipe qui se trouve derrière moi, beaucoup de Françaises et de Français ne la connaissent pas, mais c'est une équipe formidable et vraiment, je voudrais les remercier très sincèrement", a aussi insisté Édouard Philippe.

Il a aussi salué l'engagement de l'ensemble des personnes qui ont permis la tenue des élections, et a félicité son adversaire. Édouard Philippe n'a que peu évoqué la situation nationale. "Je voudrais saluer tous ceux qui, en France, se sont engagés, quelles que soient leurs idées, pour essayer de les faire valoir démocratiquement, a-t-il déclaré. Et permettez moi d'insister sur ce démocratiquement. Encore une fois, en France, les choix sont faits par ceux qui se déplacent pour aller voter et ceux qui sont élus doivent ensuite avoir la charge de conduire les affaires publiques."

Au premier tour, la liste "divers centre" d'Édouard Philippe était face à six listes. Seul le communiste Jean-Paul Lecoq et sa liste "divers gauche" sont parvenus à se qualifier au second tour avec 35,88 % des voix. Ce dernier n'a pas souhaité fusionner sa liste avec celle de l'écologiste Alexis Deck (8,28 %), arrivée en troisième position.