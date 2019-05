et Leia Hoarau

publié le 14/05/2019 à 22:40

Alain Bertoncello, l'un des militaires décédés la semaine dernière au cours du sauvetage de deux touristes enlevés au Bénin, habitait en Haute-Savoie, dans le petit village de Montigny-les-Lanches. Sur place, dans la salle du conseil municipal, devant un grand écran de télévision, une quarantaine d'habitants du village ont suivi ce mardi matin, avec beaucoup d'émotion, l'hommage à l'enfant du pays.



"On en a gros, c'est triste. C'était Alain, quoi...", dit Marie, 81 ans, qui a du mal à retenir ses larmes et pour qui cet hommage est largement mérité. "Il était adorable, gentil, souriant... C'est un héros français qui est resté très humble, très discret. C'est ça les vrais héros. On ne l'oubliera jamais", dit Pascal, mère de famille qui connaissait bien le militaire.

"C'était très émouvant, très prenant, parce qu'à chaque fois qu'on citait le nom d'Alain Bertoncello, plein de souvenirs revenaient à la surface. Une grande tristesse, et en même temps une fierté pour deux soldats héroïques", explique Monique Pimonow, maire de Montagny-les-Lanches.

Et pour marquer la tristesse du village, les cloches de l'église ont sonné. Les obsèques d'Alain Bertoncello auront lieu samedi matin dans son village.

