publié le 06/05/2019 à 20:35

Après la gifle de la présidentielle le Parti socialiste pourrait connaître une nouvelle désillusion aux élections européennes, le 26 mai prochain, selon le baromètre* Harris Interactive X Agence Epoka pour RTL, LCI et Le Figaro.



Dans cette enquête, La République en Marche et le Rassemblement National sont à égalité parfaite à 21,5% d'intention de vote. La liste "Envie d'Europe", emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS est quant à elle créditée de 5%. Les socialistes n'ont donc pas la certitude de pouvoir envoyer des élus à Bruxelles, car 5% c'est le minimum requis pour avoir des élus.

Méthode Coué ou pas, Raphaël Glucksmann y croit. "Nous sommes tous convaincus qu'on sera la surprise de cette élection, qu'il y a encore en France des millions d'électrices et d'électeurs qui veulent une alternative de gauche crédible à Emmanuel Macron et aux nationalistes", assure-t-il.

À Limoges, il a fallu rajouter des chaises, dit un colistier, et à Bordeaux, il y avait 800 personnes, contre 250 pour Yannick Jadot. Olivier Faure, le patron du PS, a quand même jugé bon d'appeler Christiane Taubira à la rescousse, elle sera en meeting le 15 mai à Rouen.



S'il y a des députés Envie d'Europe, ils seront membres du groupe socialiste au Parlement, seul à même de former une majorité de gauche, selon Olivier Faure. Ce n'est pas encore gagné.

Intentions de vote pour les Européennes au 6 mai Crédit : Baromètre Harris Interactive

*Enquête réalisée en ligne les 05 et 06 mai 2019, sur offre politique réelle, parue au Journal Officiel le 4 mai 2019. Échantillon de 1015 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1200 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région de l’interviewé(e) et vote aux élections antérieures.