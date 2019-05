publié le 04/05/2019 à 12:21

C'est officiel. Au total, 33 listes ont été déposées pour les élections européennes qui se dérouleront en France le 26 mai et publiées samedi au Journal Officiel. Les partis traditionnels testés dans les sondages représentent, à eux seuls, une quinzaine de listes.



Trois listes sont issues du mouvement social des "gilets jaunes" : "Évolution citoyenne", "Alliance jaune" ou encore "Mouvement pour l'initiative citoyenne" qui entend organiser un référendum d'initiative citoyenne au niveau national et européen.

Plusieurs autres listes représentent notamment des intérêts catégoriels ou locaux, les européennes ayant régulièrement permis à des formations et mouvements plus ou moins structurés de se faire entendre. À trois semaines du scrutin, les sondages pronostiquent un duel entre LaREM et le Rassemblement national pour arriver en tête des élections.

Les partis traditionnels représentés

Chaque liste compte 79 candidats, soit le nombre de sièges attribués à la France dans le nouveau Parlement européen. Il y aura donc au total 2.607 candidats le 26 mai en France. Parmi ses 33 listes, on retrouve donc la liste Lutte Ouvrière (LO), menée par Nathalie Arthaud, la liste Parti communiste (PCF), menée par Ian Brossat.



La France Insoumise (LFI) se lance aussi dans la course électorale avec Manon Aubry. La liste Générations (DVG) a pour tête de liste Benoît Hamon. Raphaël Glucksmann représente la liste Place publique/PS/Nouvelle donne (PS/PP/ND). La liste Europe Écologie-Les Verts (EELV) sera représentée par Yannick Jadot.



Ensuite, la liste La République en Marche/MoDem (LREM/MoDem) est incarnée par Nathalie Loiseau. Celle de l'UDI, appelée Les Européens est représentée par Jean-Christophe Lagarde. La liste Les Républicains (LR) est menée par François-Xavier Bellamy.



Nicolas Dupont-Aignan est tête de liste Debout la France (DLF). La liste Rassemblement national (RN) est incarnée par Jordan Bardella. Celle des Patriotes (DVD) par Florian Philippot. Défenseur de "Frexit", François Asselineau a présenté la liste Union Populaire Républicaine (DVD).

3 listes "gilets jaunes"

Chez les "gilets jaunes", la liste Évolution citoyenne (DIV) a pour tête de liste Christophe Chalençon. "Alliance jaune" (DIV) est représentée par Francis Lalanne et la liste du mouvement pour l'initiative citoyenne (DIV) par Gilles Helgen.



Arrivent ensuite les listes Urgence Ecologie (ECOL) avec Dominique Bourg en tête de liste,

Une France royale au cœur de l'Europe (DIV) avec Robert De Prevoisin et la ligne claire (DIV) avec Renaud Camus.



Le Parti pirate (DIV) a aussi présenté une liste, menée par Florie Marie. Tout comme Démocratie représentative (DIV) avec Hamada Traoré, Parti des citoyens européens (DIV) avec Audric Alexandre et Liste de la reconquête (DIV) avec Vincent Vauclin.



Pour compléter cette liste, on retrouve celle du Parti fédéraliste européen (DIV) avec Yves Gernigon, Allons enfants (DIV) avec Sophie Caillaud, Décroissance 2019 (DIV) avec Thérèse Delfel et A voix égales (DIV) avec Nathalie Tomasini.

Espéranto et le Parti animaliste

Parmi les 33 listes déposée, on retrouve celle de Neutre et actif (DIV), menée par Cathy Corbet, mais aussi le parti révolutionnaire communiste (DIV) avec Antonio Sanchez, Espéranto avec Pierre Dieumegard (DIV), Parti animaliste (DIV) avec Hélène Thouy, Les oubliés de l'Europe (DIV) d'Olivier Bidou et Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF) de Christian Luc Person.