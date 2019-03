publié le 17/03/2019 à 09:00

Alors que le Brexit est au cœur du débat politique, les prochaines élections européennes, du 23 au 26 mai 2019, revêtent une importance capitale sur l'avenir de l'UE et de ses membres. Ce scrutin traditionnellement marqué par un fort taux d'abstention est l'occasion de revenir sur le rôle et la fonction de ceux qui font la politique européenne : les députés européens.



Actuellement, ils sont 751 eurodéputés élus au suffrage universel par leurs concitoyens nationaux et représentent les 28 pays membres. Avec le Brexit, le nombre est réduit à 705 élus. L'Union européenne a profité de l'occasion pour rééquilibrer la composition du Parlement européen et allouer des sièges supplémentaires à huit États-membres démographiquement "sous-représentés". C'est le cas de la France, qui sera représentée par 79 députés, soit 5 de plus que pour la législature 2014-2019.



Les eurodéputés sont l'équivalent de nos députés à l'Assemblée nationale mais à l'échelle européenne. Ils représentent le pouvoir législatif, qu'ils partagent avec les membres du Conseil de l'Union européenne. Ils sont libres et indépendants de toute consigne extérieure et disposent d'une immunité parlementaire pour assurer ces principes fondamentaux.

Quels sont les rôles d'un député européen ?

Au sein du Parlement, les députés peuvent avoir différents rôles et niveaux de responsabilité. Tout d'abord, l'eurodéputé a un devoir de représentation des citoyens de son pays. Ils font le lien entre eux et l'institution pour laquelle il travaille.



Tout comme à l'échelle nationale, les élus étudient, discutent, amendent et votent les textes de loi proposés par la Commission européenne, en cherchant un accord avec le Conseil de l'UE qui doit également valider les textes. Parmi les autres rôles du député européen se trouvent le vote du budget de l'Union, la proposition de la candidature du président de la Commission, la constitution de commissions d'enquêtes ou encore la censure de la Commission si nécessaire.



Ensuite, au sein du Parlement, un eurodéputé peut avoir différentes fonctions. Il peut être Président ou vice-Président du Parlement c'est à dire diriger les débats sans y prendre part et représenter l'institution à l'international. Aussi, il peut présider ou vice-présider une commission, être rapporteur (présente les travaux d'une commission aux autres députés) ou encore questeur (en charge de la gestion administrative du Parlement).

Comment s'organise leur travail ?

Le calendrier du Parlement prévoit des périodes consacrées aux quatre différents types de travaux menés par les députés. En ce qui concerne les missions purement législatives, quatre jours par mois sont alloués aux sessions plénières qui ont lieu au Parlement de Strasbourg. Les députés s'y réunissent pour débattre des textes et voter leur adoption ou non.



Quatre autres jours par mois sont consacrés aux commissions parlementaires à Bruxelles. Les commissions étudient précisément des textes de loi proposés par la Commission européenne avant de les soumettre aux sessions plénières. Chacune des vingt commissions permanentes est spécialisée sur un domaine précis. Chaque député doit être membre d'au moins une commission et suppléant d'une autre.



D'un point de vue plus politique, une semaine par mois est destinée au travail en circonscription. L'objectif pour le député européen est d'assurer le lien entre les citoyens du pays qu'il représente et le Parlement. Enfin, sur le temps restant (environ deux semaines par mois), l'eurodéputé participe à des réunions du groupe politique transnational auquel il appartient.