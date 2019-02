Comment Facebook veut garantir l'intégrité des élections européennes

publié le 04/02/2019 à 09:55

Facebook se prépare aux élections européennes. Accusé d'avoir favorisé des opérations de manipulation de l'opinion en ligne menées par la Russie lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, le réseau social a pris des mesures pour lutter contre l'ingérence politique de forces étrangères. Invité de l'antenne de RTL à l'occasion du quinzième anniversaire de l'entreprise, son vice-président en charge de la France, Laurent Solly est revenu sur les moyens qui seront mis en oeuvre pour garantir l'intégrité du scrutin européen en mai.



"Pour éviter ces interférences, il faut bloquer les fausses pages, qui sont à la source de fausses informations et de tentatives d'interférences politiques. Il y a une semaine, nous avons bloqué 783 fausses pages provenant d'Iran qui tentaient d'interférer dans 26 pays", a-t-il souligné.

"Deuxième chose, la transparence des publicités politiques. Nous avons testé de nouvelles règles pour les élections américaines et brésiliennes en 2018. Nous les étendons dans le monde entier et à l'Europe", a-t-il poursuivi, évoquant l'obligation faite aux candidats et partis de se déclarer auprès du réseau social avant d'y proposer des publicités politiques afin de signaler aux internautes l'origine du financement des réclames.

"Troisième chose, nous allons ouvrir un centre d'opérations spécifique à Dublin pour veiller sur les élections européennes et qu'il n'y ait pas d'interférences sur le continent", a continué le dirigeant. Cette structure sera chargée d'observer et d'alerter sur les tentatives de manipulation des internautes de la part de forces étrangères et de groupes d'influences.

Des efforts insuffisants pour l'Union européenne

La plupart de ces outils a été testé à l'occasion des élections américaines de mi-mandat fin 2018 et lors de l'élection présidentielle brésilienne avec un succès en demi-teinte puisque des cas de manipulation ont été observés au Brésil, notamment sur WhatsApp, l'une des messageries de Facebook. "Vous pourriez dire aussi les progrès qui ont été faits depuis 2016 aux États-Unis. Tous les commentateurs américains ont constaté les efforts faits par Facebook pour les midterms", a déclaré Laurent Solly à Yves Calvi qui l'interrogeait.



Facebook, qui compte désormais 30.000 modérateurs, et d'autres plateformes majeures du Web ont signé cet automne un code de bonne conduite sur la désinformation, non contraignant, dans lequel elles s'engagent auprès de la Commission européenne à mieux lutter contre les tentatives de manipulation de l'opinion. L'Union européenne a estimé la semaine dernière que leurs efforts étaient pour l'instant insuffisants.