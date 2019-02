publié le 23/02/2019 à 05:02

En pleine période de grand débat et de manifestations des "gilets jaunes", et à 3 mois des élections européennes, 62% des Français disent se sentir concernés par le scrutin, contre 35% estiment ne pas être intéressés du tout, selon notre baromètre BVA pour RTL, Orange et La Tribune réalisé le 20 et le 21 février.



Dans les détails, c'est chez les 65 ans et plus (76%), les cadres (68%) et les habitants d'agglomération parisienne (74%) que l'intérêt est le plus fort alors qu'il est significativement plus réduit chez les moins de 35 ans (55%), les 35-49 ans (53%), les employés et ouvriers (53%) et les habitants de communes rurales (53%).

Notons que plus le scrutin se rapproche, plus l'intérêt des Français est marqué : il progresse de 8 points comparé au mois de décembre 2018.

La REM en tête, suivi par le RN

Les intentions de vote se cristallisent davantage sur le duo La REM - MoDem, avec 25% des suffrages exprimés. La majorité présidentielle devancerait de 6 points celle du Rassemblement national (19%).



Avec 10% des intentions de vote, la liste des Républicains se situe nettement en dessous de son score de 2014 (20,8%) et pâtit d'une légère déperdition des voix au bénéfice de l'UDI (2%), voire de Debout la France (6%).



Les intentions de vote en faveur de la liste Europe-Écologie les Verts (9%) se situent au niveau du score obtenu en 2014 (8,95%), devant la France insoumise (7,5%) qui réaliserait ses meilleurs scores auprès des moins de 35 ans (13%), des employés, des ouvriers et des cadres (14%), contre uniquement 6% chez les retraités.



Enfin, dans un contexte de débat sur l'hypothèse d'une liste commune à gauche, autour notamment du mouvement Place publique, les listes séparées du PS (5%), de Génération.s (3%) et du PCF (2%) recueilleraient des intentions de vote limitées.

Les prochaines élections européennes vues par les Français, sondage de février Crédit : BVA

Étude réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet du 20 au 21

février 2019. Échantillon de 929 inscrits sur les listes électorales, identifiés au sein d'un échantillon de 1.012 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie professionnelle de l'individu et de la personne de référence du ménage, région et catégorie d’agglomération.