Une légère hausse pour Emmanuel Macron. Pour le deuxième mois consécutif, la cote de popularité du président de la République augmente. Après avoir regagné quatre point au mois de janvier, le chef de l'État gagne remonte d'un point, selon le dernière baromètre Ifop publié par Le Journal du Dimanche.



28% des Français se disent "satisfaits" de la politique menée par le chef de l'État. Dans le détail, 5% se disent "très satisfaits", tandis que 23% déclarent être "plutôt satisfaits" (+1). Cependant, 72% des Français restent "mécontents", dont 37% "très mécontents" (-3) et 34% "plutôt mécontents" (+2) alors qu'un 1% ne se prononcent pas.

C'est auprès des sympathisants de La République en marche (91%, +5), du Parti socialiste (21%, +3) et d'EELV (25%, +2), que la proportion de sondés "satisfaits" d'Emmanuel Macron augmente. En revanche, il perd le plus de points chez les sympathisants du Modem (45%, -7), et de l'UDI (33%, -6).

Enquête réalisée en ligne et par téléphone entre le 7 et le 16 février, menée selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1.891 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur de 1 à 2,2%.