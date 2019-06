publié le 06/06/2019 à 07:50

La tête de liste d’EELV n’en finit plus de crier victoire depuis son score surprise de 13.5% des voix aux élections européennes. Dans une interview remarquée au journal Le Monde mercredi 5 juin, l’eurodéputé écolo explique vouloir "donner (à son parti) les moyens de conquérir le pouvoir".



Il désigne même quatre grandes villes à remporter lors des élections municipales : Paris, Nantes, Rennes et Toulouse. Mais il refuse de s’engager dans une stratégie de recomposition de la gauche. Citant les chefs de file du Parti communiste, du Parti socialiste et de Génération.s, il lâche : "Je ne participerai pas à un rafistolage du paysage politique du XXème siècle".

La réponse n’aura pas tardé. Une tribune publiée par le journal Libération mercredi 5 juin met en garde EELV contre le "péché d’orgueil et d’isolement".



160 personnalités du parti communiste à la France insoumise y ont apposé leur signature, dont l’ancien candidat à la présidentielle Noël Mamère et la numéro 2 de la liste européenne, Michele Rivasi. "Une hirondelle de 13,5% de voix ne fait pas le printemps de la transformation sociale et écologique", préviennent-ils. Ils demandent à Yannick Jadot et à la direction du parti "d’abandonner l’esprit de clocher".



Le patron du parti, David Cormand, avait pourtant bien adopté un ton bien plus prudent dans une interview au Huffington Post, mardi : "Il faut commencer par (…) respecter tout le monde. Nos électeurs ne nous ont pas donné un blanc-seing, mais une exhortation à agir. On est très humbles."



Hors micro, son entourage s’est montré encore plus cash : "On doit se méfier et bien regarder le paysage politique. Le résultat ne nous donne aucun droit. Gare à l’arrogance d’EELV".