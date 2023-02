Auto : montez à bord de la mythique voiture présidentielle, la Citroën SM

Alors que le salon Rétromobile, le salon des voitures anciennes, se déroule Porte de Versailles à Paris, RTL a pu exceptionnellement rouler à bord d'une voiture présidentielle, et pas n'importe laquelle : la Citroën SM. Cette voiture, surnommée le Concorde de la route, avec son profil allongé, a accueilli nos présidents depuis Georges Pompidou jusqu'à Jacques Chirac, mais aussi des hôtes de marque comme le pape Jean-Paul II, ou encore la Reine d'Angleterre. C'est d'ailleurs Elizabeth II qui a inauguré la SM en mai 1972 aux côtés de Pompidou.

Cette voiture, c'est une commande de Georges Pompidou. Deux exemplaires seulement ont été livrés à l'Élysée. Immatriculée 3 PR 75, "PR" pour présidence de la République, elle fait son effet avec sa cocarde à l'avant. À peine 25.000 kilomètres au compteur, 5,60 mètres de long, avec chauffeur en l'occurrence Éric Leton, en charge du patrimoine de la marque DS Citroën.

La Citroën SM est immatriculée 3 PR 75 Crédit : Christophe Bourroux

Une fois décapotée, nous avons pu faire le tour des lieux historiques de la capitale dans ce cabriolet 4 places : Grand Palais, Tour Eiffel, et surtout une remontée des Champs Élysées toute présidentielle, car la voiture possède une barre pour pouvoir se tenir debout. Et auprès des passants, le charme agit. "Elle est splendide, on n'en fait plus des aussi belles", nous dit-on.

Nous avons aussi eu l'autorisation exceptionnelle de rentrer... à l'Élysée, dans la cour d'honneur. Un moment unique car c'est une première depuis plus de 15 ans. La SM revient en quelque sorte à la maison.

