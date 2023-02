ÉDITO - Retraites : Borne corrige "les bugs techniques d'une réforme techno", estime Alba Ventura

Alors qu'Élisabeth Borne a promis ce dimanche de "bouger" sur la réforme des retraites, force est de constater qu'il ne s'agit que d'un léger déplacement. Car il n'y a pas de mouvement phénoménal. En réalité, on reste sur le même logiciel : travailler plus longtemps, report de l'âge de départ à 64 ans et 43 annuités… Mais disons qu'Élisabeth Borne consent à réparer les bugs les plus visibles. Les bugs techniques d'une réforme techno : sur les femmes et la grossesse, sur la pénibilité et sur les carrières longues.

Pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, c'était un peu la double peine. Car en cotisant 43 annuités, ceux-ci se retrouvaient bloqués par le report de l'âge, en somme, interdits de retraite à cause des 64 ans. Ça, c'est un ajustement technique. On pourrait presque dire que la Première ministre fait du traitement individuel, et l'on peut s'attendre à d'autres réparations du même type au cours du débat parlementaire. Le logiciel ne changera pas, car c'est en réalité celui d'Emmanuel Macron.

Ni la droite, ni la gauche, ni même le RN n'ont fait preuve de cohérence. Alba Ventura

Quant à convaincre ses collègues députés, c'est plus compliqué. Car en parallèle à ces "petits bougés", il y a de "gros bougés". Par exemple, Les Républicains, sur lesquels le gouvernement compte pour faire passer cette réforme, viennent de passer plus de 10 ans à dire qu'il faut travailler plus. Et au cours de ces 10 ans, aucun n'a fait entendre de voix discordante, pas même le jeune Aurélien Pradié qui mène la fronde à droite contre la réforme et qui menace : si l'exécutif change une virgule de son amendement, il ne votera pas le texte.

Or, ce dernier était l'un des six porte-paroles de Valérie Pécresse lors de la campagne présidentielle, il y a 9 mois à peine. La candidate LR proposait de repousser à 65 ans l'âge de départ à la retraite. Aurélien Pradié vient désormais nous expliquer que l'ADN de la droite ce n'est pas les 64 ou 65 ans, mais le respect du travail. En 2019, le même parlementaire disait que 64 ans, c'était tout à fait raisonnable.

Emmanuel Macron a fait de beaux zigzags sur la réforme des retraites, mais si l'on regarde les autres : ni la droite, ni la gauche, ni même le RN n'ont fait preuve de cohérence.

Élisabeth Borne va-t-elle obtenir une majorité ? Ça ne sera pas large, cela paraît évident. Mais comme dit une ancienne ministre : "il n'y a aucun scénario où cette réforme ne passe pas". Attention, aucun scénario parlementaire. Mais la rue, c'est autre chose.

