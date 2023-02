Réforme des retraites : Élisabeth Borne "n'envisage pas l'hypothèse" d'un 49-3

En plein examen de la réforme des retraites, de plus en plus décriée par les Français, Élisabeth Borne s'est rendue sur le plateau de L'Événement sur France 2, afin de clarifier la position du gouvernement, deux jours après la dernière mobilisation contre le texte, qui a de nouveau rassemblé plus d'un million de personnes dans les rues.

Concernant la crainte d'un passage en force de l'exécutif, la Première ministre s'est montrée claire face à Caroline Roux : "Je n'envisage pas cette hypothèse", a-t-elle assuré, expliquant qu'elle "cherche des compromis sur ce texte comme sur tous ceux qu'[elle] présente au Parlement".

Une question qui a son importance, puisque le gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, et a déjà eu recours à dix reprises au 49.3 pour l'adoption des textes budgétaires, rappelle l'AFP.

